Şenol Güneş, Beşiktaş sessizliğini bozdu!

Beşiktaş 'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra A Milli Takım'a giden ve gelecek sezon için Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağı iddia edilen Şenol Güneş sessizliğini bozdu.

Gedson Fernandes transferini Güneş yaptı iddiası...

Çeşitli basın kuruluşlarında Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ile el sıkıştığı ve Gedson Fernandes transferinin onun isteği doğrultusunda yapıldığı iddia edildi.

"Yazılanlardan haberim yok"

İddialara yanıt veren Güneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam. Ortada bir anlaşma filan yok" dedi. Güneş, ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünmediği de belirtti. Güneş açıklamalarını Beşiktaş'tan eski yöneticisi Tolga Işık'a yaptı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyeri

Uzun yıllar Trabzonspor kalesini koruduktan sonra aktif futbol hayatını bitiren ve burada yardımcı antrenörlük yapan Şenol Güneş teknik direktör olarak sırasıyla Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli takım, Trabzonspor, FC Seoul, Trabzonspor ve Bursaspor'u çalıştırdı.

Beşiktaş ile iki şampiyonluk yaşadı

2014-15 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden yenilgisiz ve grup lideri çıkan siyah beyazlıların başındaydı. Ancak o sezonu Beşiktaş 5. sırada bitirdi. Şenol Güneş Milli takım teknik Direktörü oldu. Pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılan Euro 2020'ye Türkiye'yi götürmeyi başarsa da alınan kötü sonuçların ardından Güneş ile yollar ayrıldı.

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