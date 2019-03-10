Şenol Güneş: Benim namusum paradan önemli...

Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Namusum paradan önemli!"

Arkadaşlar konuşuyor şimdi yok para için ayrılacakmışım da falan... Benim namusum paradan önemli. Olumsuz konuları konuşsunlar ama kim kimden para almış ya da almamış?

"Bırakın bu işleri..."

(Yayıncı kuruluş yorumcularına ithafen) Ne biliyorlar da ne konuşuyorlar? Bu şekilde Beşiktaş üzerinden kamuoyu yaratmasınlar. Sahada oynanan oyuna bakın. Bırakın bu işleri. Yok seyirci sahaya girerse şu olacakmış, bu olacakmış. Ne yapacak? Adam mı dövecek? Saçma sapan işler bunlar. Çok sinirliyim şu an. Benim geçmişime bakın.

(Beinsport muhabirine) Sana da yem mi attılar? Benim durumum parayla ölçülecek bir değer değildir. Transfer üzerinden para üzerinden konuşun ama gidip gitmeme üzerinden konuşmayın. Beni karıştırma başkalarıyla...

"Seba'ların, Şeref'lerin takımı burası..."

Ben buraya taraftar beni sevsin diye gelmedim ama sevdiler. Oyuncuları neden orta sahaya getirdim? Sevenler sevmeyenleri bastırsın diye... Burada alacağımız sonuçlarla iddiamızı devam ettirmemiz lazım. Attığınız her nifak tohumu volkan gibi patlar. Bu takım Süleyman Seba, Hakkı, Şeref'lerin oynadığı takım.

Tepkiler duygusal olabilir ama oyun eleştirisi mi niyet eleştirisi mi? Suçlu benim diyorum. Eksiklik vardır. Daha çok çalışmam gerekebilir.

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