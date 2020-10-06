Şenol Güneş: Almanya ile üst düzey bir maç yapacağız

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, "Uluslar Ligi'nde de çıkmak istiyoruz. Rusya ve Sırbistan mücadeleleri öncesi Almanya ile üst düzey bir maç yapacağız " ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların son durumu hakkında konuşurken Almanya karşısında farklı isimleri deneyeceğini de sözlerine ekledi

'Şimdi daha iyi durumdayız'

"Bulunduğumuz durumla ilgili konuşmak gerekiyor. Pandemi gölgesinde oynamaya çalışıyor, online görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Konuşmanın zor olduğu yerde oynamakta zor. Takımın durumuna bakarsak, Eylül ayı bizim için iyi geçmedi. Ligler ertelendi, maçlar ve antrenmanlar gecikti. Şimdi daha iyi durumdayız. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz, Dünya Kupası hedefi var oraya gitmek için bir yol olan Uluslar Ligi'nde de çıkmak istiyoruz. Rusya ve Sırbistan mücadeleleri öncesi Almanya ile üst düzey bir maç yapacağız"

'Almanya örnek aldığımız bir yapı'

Yüksek profilli bir takıma karşı takımımızı test etme şansını bulacağız. Bazı değişiklikler yağacağız. Almanya'nın aldığı sonuçlar değil yaptığı işlere bakarsak organizasyonları ile dünyayı etkileyen bir yapı. Bizde örnek aldığımız bir yapı. Almanya mesela son 10 yılda 10 teknik adam ile çalışmışlar. Bizde 15-20 teknik adam var. Burada şimdi Löw var, yardımcı antrenörleri yetiştiriyorlar. Buradan doğan, yetişen bazı oyuncularımız yarın Alman Milli Takımı'na karşı oynayacak. Futbol böyle, futbolun cilvesi."

"Başakşehir'e oynayan arkadaşlar sezonu geç bitirdiler, kısa bir ara verdiler ama lige iyi başlamadılar. Geçen sene çok maç yaptılar. Bazı oyuncularımız sezon başı hazır durumdalar. Fransa Ligi'nde erken başlayanlar var, Hakan Çalhanoğlu öyle yine iyi durumda. Bazıları hiç maç yapamadı. Transfer olanlar var mesela Kaan Ayhan, yeni yeni oynuyor. Tüm bunları ve Rusya maçını da düşünerek farklı bir kadro yapacağız"