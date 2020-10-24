Şenol Demir: Yavaş yavaş takım rayına giriyor

TFF 1. Lig’de konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor’un teknik sorumlusu Şenol Demir, takımın toparlanmaya başladığını söyledi. Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başında salgın nedeniyle iyi çalışamadıklarını belirterek, "Altınordu diri takım. Yavaş yavaş takım rayına giriyor. Bir puan gelecek için çok önemliydi." dedi.

Oyuncularının güçlü rakipleri karşısında hızlı ve mücadeleci bir oyun sergilediğini kaydeden Demir, "Oyuncularımı bundan dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.