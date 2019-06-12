Fenerbahçe’yle 4 yıllık macerası, sezonun sona ermesinin ardından resmen noktalanan Şener Özbayraklı, jet hızıyla yeni takımını belirledi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ara transfer döneminde kapısından döndüğü Galatasaray’la anlaştı. Cim Bom’a bonservisi elinde olarak transfer olan tecrübeli futbolcu, yeni takımı için geçen hafta sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe’de sezonun ikinci bölümünde gözden düşen deneyimli isim, yeni takımını belirlemesinin ardından bedelli askerlik görevi için soluğu Ankara Mamak’ta aldı. Hafta başında birliğine katılan Şener’in askerdeki ilk görüntüleri de sosyal medyada yer aldı. Özbayraklı’nın birlikteki arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü.

Şener’in, Galatasaray idman tişörtüyle verdiği bu poz, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

21 gün bitince kampa katılacak

Galatasaray’la 3 yıllık anlaşma sağlayan Şener Özbayraklı, yeni takımından senelik 1.7 milyon Euro kazanacak. Sarı-Kırmızılılar’la anlaşmasının ardından sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe’yle ilgili olarak görüntü ve yazıları kaldıran Şener’in, 21 günlük askerlik görevini tamamlamasının ardından soluğu Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarında alması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da soluğu askerde aldı.

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