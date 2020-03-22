Şener: Bir süre küsebiliriz

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Şener Özbayraklı’dan corona virüsü salgınına önlem mesajı... Deneyimli oyuncu, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve herkesin dikkatli olarak tedbir alması gerektiğine vurgu yaparken, “Sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim” mesajı gönderdi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz” dedi.

Bu sezon 10 maçta oynadı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erince, sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Galatasaray’a imza atan 30 yaşındaki sağ bek Şener, Süper Lig’de 5, Şampiyonlar Ligi’nde 2 ve Türkiye Kupası’nda 3 maç olmak üzere 10 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı 585 dakika giydi, gol ya da asist üretemedi. Tecrübeli futbolcu, liglere verilen ara bittiğinde, Mariano’dan formayı kaparak ilk 11’e dönmeye çalışacak.