Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takımımız 16-14'lük skor ile önde kapattı. Bu sonuçla Millilerimiz yarı finali garantilemiş oldu.

Milli Takımımız ilk maçında Bangladeş'i 51-10'luk skorla mağlup etmiş, Özbekistan da Senegal'i 28-27'lik skor ile yenmişti.

A Milli Kadın Takımımız, gruptaki son maçını 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te Özbekistan yapacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Merve Durdu, Halime İslamoğlu

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın

Sağ Kanat: Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin, Gülcan Tügel

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk

Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan