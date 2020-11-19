Semih Şentürk yuvaya döndü

2002’de A takıma yükselip, tam 12 sene Çubuklu formayı terleten golcü futbolcu Antalya, Başakşehir ve Eskişehir maceralarının ardından 2018’de futbol hayatını noktaladı. EURO 2008 çeyrek finalinde 120. dakikada Hırvatistan ağlarına attığı golle hafızalara kazınan Semih Şentürk, altyapı antrenörü olarak Fenerbahçe’ye geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek” denildi.



