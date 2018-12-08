Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 20:06
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Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. 

Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen şampiyonanın ana tablo ilk maçında Yunan rakibi Pilippos Kasidokosdas'ı mağlup eden Saygıner, sırasıyla Türk Milli sporcu Murat Naci Çoklu ve Belçilkalı Roland Forthomme'u eledikten sonra yarı finale çıktı. Yarı finalde de Belçikalı Frederic Caudrona'ya 40-39 yenilen Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda 3'üncülüğü elde etti.

Semih Saygıner, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı kariyerinin 4'üncü yılında 5'inci madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 4 numaraya yükseldi.

Milli bilardocu, 2019 yılında yapılacak Dünya Kupalarına 4 nolu seri başı oyuncu olarak katılacak.

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