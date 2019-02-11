Son haftalarda futbol takımlarının bir numaralı gündemi haline gelen hakem hatalarına Fenerbahçe cephesinden de yoğun bir eleştiri gelmişti. Sarı Lacivertli ekibin yöneticisi Semih Özsoy, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere %100 Futbol pgrogramında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın konuğu olacaktı.

Ancak İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen elim helikopter kazası sebebiyle programın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’un gündeme dair yorumlarda bulunacağı NTV %100 Futbol programı, İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen helikopter kazası sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."







