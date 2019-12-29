Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekmişti. Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

'Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bıktı'

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt geldi. 2-1 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Özsoy, "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bıktı. Biz adalet istiyoruz." dedi.

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