Üçüncü Galatasaray döneminde Malatyaspor’dan bedelsiz olarak gelen Semih Kaya, beklenen performansı ortaya koyamadı. 31 yaşındaki savunmacının da sözleşmesi sona erdi. Bu anlamda Semih’in, gelecek sezon Aslan’da olması beklenmiyor.

Fakat Semih için Ümraniyespor’un devreye gireceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig ’e yükselen İstanbul ekibinin, tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimler yaptığı bilgisine ulaşıldı.