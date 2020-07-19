Semih Güzelay’ın ismi turnuvalarda yaşatılacak

Türkiye Tekvando Federasyonu, Van’ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı’na çarpması sonucu şehit düşen ve 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay’ın adının yaşatılacağını duyurdu. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay’ın İzmir’de düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Metin Şahin, “İlk kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir sporcumuz şehitlik mertebesine ulaştı. Kendisinin adını yaşatmak boynumuzun borcu. Sporculuk hayatında bizlere büyük gurur yaşatmış Semih Güzelay’ın adı tekvando var oldukça yaşayacak. Semih Güzelay ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.