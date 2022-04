Selimpaşaspor tesis istiyor

İstanbul 1. Amatör 1. Grup mücadelesinde lider Selimpaşaspor, Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda Ortaköyspor'u konuk etti. Taraftarı önünde 2-1'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda takım kaptanı Mert Erdinç: "Genç, dinamik ve spor aşığı beldemizin gençlerinden oluşturduğumuz bir kadromuz var. Her ne kadar kısıtlı imkanlarla sahip olsak da hedefimiz Süper Amatör Ligine yükselmek. Şu an her şey yolunda gidiyor. Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için minnettarız." dedi.

Kulübün basın sözcüsü Ege Karasu: "Silivri'nin en büyük beldesi olan Selimpaşa'da yıllardır çektiğimiz bir spor tesisi sorunu var. Maçlarımızı belde dışında gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunca spora istekli gençlerimiz varken yetkililerimizin bu konunun üzerine düşmelerini bekliyoruz." dedi.