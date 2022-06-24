TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer’de olağanüstü genel kurula sayılı günler kala Selçuk Kavaloğlu, başkanlığa adaylığını duyurdu. Kavaloğlu, güçlü bir yönetimle beyaz martıları eski günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Selçuk Kavaloğlu, "26.06.2022 tarihinde yapılacak olan Sarıyer Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde uzun zamandır yaptığım liste çalışmalarımı tamamladım. Ekibimle aldığımız ortak karar neticesinde Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığına adaylığımı açıklamaktayım. Amacımız ve hedefimiz Sarıyer’i eski parlak günlerine geri döndürmek. En kısa süre içinde Süper Ligde kalıcı olarak yer almasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

İHA