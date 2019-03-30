Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 92-87 yenen Darüşşafaka Tekfen’de başantrenör Selçuk Ernak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ernak, son iç saha maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Selçuk Ernak, oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Son iç saha maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Bundan daha da önemlisi, bu galibiyet özgüvenimizi artırması açısından çok önemliydi. Genç oyun kurucularımızın kenardan gelerek oyuna katkı sağlamasından dolayı çok mutluyum. Gelecek hafta son maçımızı Olympiakos ile oynayacağız. Bundan sonra tüm konsantrasyonumuzu Türkiye ligi için kullanacağız."