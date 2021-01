Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin transferiyle ilgili, "İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe’sine kavuştu. Gerçekten çok mutluyuz." dedi. Selahattin Baki, İrfan Can Kahveci transferinin açıklanmasının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda kulüp televizyonuna, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci’nin de yer aldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin sarı-lacivertli takıma hayırlı uğurlu olmasını dileyen Baki, "Bu transferin asıl kahramanı öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu. Sayın Göksel Gümüşdağ’a da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Selahattin Baki, "Bu transfer gündeme geldiğinden beri herkes konuştu, İrfan hariç hemen hemen herkes konuştu. İşte İrfan’ın hangi takımı tuttuğu, tutmadığı hepsi polemik oldu. İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe’sine kavuştu. Gerçekten çok mutluyuz. Ben de kaptanımıza (Emre Belözoğlu) çok teşekkür ediyorum, bu işte lokomotif görevi gördü ve işi bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.





