Şeker (Diyabet) Hastaları Nasıl Diyet Yapmalı?

Diyabet hastaları, olması gereken ideal kiloyu korumak veya ulaşmak için diyet yapmaktadır. Kilo oranının fazla olması durumunda kan şekeri dengesini sağlamak zorlaşmaktadır. Günlük olarak alınması gereken karbonhidrat, protein ve yağ dengesi, iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Her öğünde salata ve tam buğday ekmeği olmalıdır.

Şekeri Olanlar için Diyet Listesi

Diyabet hastalarının diyet listesi tamamen kişiye özel olmaktadır. Diyabet hastasının beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak bir diyet listesi meydana getirilmektedir. Şekerli yiyeceklere ne ana öğünde, ne de ara öğünde yer verilmektedir. Alkollü içeceklerin hepsi yasak olup hazır meyve suyu da tüketilmemelidir. Kuru meyveler başta olmak üzere bütün sebze ve meyveler gönül rahatlığıyla yenilebilmektedir.

Diyabet Hastaları Diyet Yaparken Dikkat Etmesi Gerekenler

Diyabet hastaları beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmeli ve vücudun ihtiyacı olan besin değerlerine diyet listesinde yer vermelidir. Kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olan şekerli yiyecekler, tamamen diyabet hastasının yaşamından çıkarılmalıdır. Günde en az 3 ana, 3 ara öğün yemek yenilmelidir.

Diyabet Hastalarının Diyet Listesi Nasıl Planlanmalı?

Diyabet hastalarının diyet listesinin planlanması son derece zorlu bir şekilde olmaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları katı kuralları içermekte ve diyabet hastaları bu kurallara uymalıdır. Mevcut beslenme alışkanlıklarını yerini diyet listesindeki sağlıklı beslenme alışkanlığına bırakmalıdır. Diyabet hastasının sıkılmaması için her güne aynı yiyecekler konulmamaktadır.

Diyet listesi planlanırken asıl hedef, kan şekerini kontrol altında tutmaktır. Diyet listesi kısıtlayıcı olmamakla birlikte besin değerleri yüksek yiyecekler ile donatılmalıdır. Farklı beslenme gruplarına makul miktarlarda diyet listesinde yer verilmelidir. Nişastası olmayan sebzeler tüketilmeli ve tahılların az pişmiş olanı tercih edilmelidir. Şeker, yağ ve tuzun mümkün olduğunda az kullanılması önerilmektedir.

Diyabet Hastalarının Diyetten Görecekleri Faydalar

Diyabet hastalarının sağlıklı bir şekilde beslenmesi için diyet önemli bir konuma sahiptir. Dengeli ve düzenli beslenme prensiplerine uyulduğu takdirde diyabet hastalarının şikayetleri azalmaktadır. Diyabet hastaları diyet uyguladıkları zaman herhangi bir hastalığa yakalanma riskini ortadan kaldırmaktadır. Vücudun insülin ihtiyacı azalmakta ve ani şeker düşmesi yaşanmamaktadır.

İştahsızlık gitmekte ve yemek yeme durumu belirli bir düzene girmektedir. Diyabet hastalarında belirgin olan şikayetler, diyet programı ile azalmaktadır. Diyabet hastalarının diyetisyen tarafından uygun görülen diyet listesine harfiyen uyması beklenmektedir. Bitki çaylarını dilediği gibi içebilen diyabet hastası, stres ve kronik yorgunluktan kurtulmaktadır.

Diyabet Diyet Listesinde Olması Gerekenler

Diyabet hastalarının diyet listesinde bütün meyve ve sebzeler ile birlikte ölçülü bir şekilde balık, tavuk ve et olabilmektedir. Tahıllar konusunda bir serbestlik tanınmakla beraber fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişlerin tüketiminden herhangi bir sakınca yoktur. Çay içilebilmesine karşın şekersiz olması gerekmektedir. Kepek, çavdar ve yulaf ekmeği, beyaz ekmeğin yerine tüketilebilmektedir.

Yenilen yemekle birlikte mutlaka su içilmelidir. Bitkisel yağlar fazla kaloriye sahip olduğundan pek tercih edilmesi önerilmemektedir. Şişmanlık riskini ortadan kaldırmak için tereyağı gibi yağların tüketiminden kaçınılmalıdır. Günlük alınması gereken kalorinin önemli bir kısmının karbonhidrattan alınmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Tuz miktarını azaltmakta fayda olmakla birlikte bir süre sonra tuzsuz yemek yemeye alışılmaktadır.

Diyet Diyabet Hastalığını Nasıl Etkiler?

Diyet gerçekten diyabet hastaları için önemli bir programdır. Kan şekeri ve insülin seviyesinin düzenlenmesinde, diyetin katkıları mühimdir. Diyetin düzenli bir şekilde yapılması, insülin ilaçlarının kesilmesini sağlamaktadır. İnsülin ilaçlarından kurtulmak isteyen diyabet hastaları için diyet önemli bir aşamadır. Uzun vadede diyet, diyabet hastalığına olumlu olarak etki etmektedir.

Uzman doktorlar diyabet ilaçlarının yanı sıra diyet programı da vermektedir. Her ne kadar diyabet hastalığı genetik faktörlerden olsa da hareket azlığı da diyabete neden olmaktadır. Diyabet hastalarının uyguladığı diyet ömürlüktür ve diyeti yaşam boyu devam ettirmek zorundadırlar. Diyette kalori dengesine çok dikkat edilmekte, gerekirse posa içeriği artırılmaktadır. Yemekler hazırlanırken sağlıklı pişirme yöntemleri doğru şekilde tercih etmek gerekmektedir.



