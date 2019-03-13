Şehmus Hazer: Hedefimiz her zaman en iyiler arasında yer almak

Daha genç yerel oyuncuların gelişimini teşvik etmek için, BCL, takımlarının kadrolarında en az 5 yerel oyuncu bulundurmasını şart koşarken (eğer 11 veya daha fazla oyuncu listeleniyorsa, 10 veya daha az oyuncu varsa 4), bu oyuncuların çoğu kendi ülkelerinde üst düzey yetenekler olarak kabul ediliyor. BCL yazarı David Hein, Türkiye’de bu oyunculardan biri olarak görülen Banvit’in genç oyuncusu Şehmus Hazer’i konu alan bir yazı yazdı. 16 yaşındayken ailesini ikna ederek evinden ayrılan 20 yaşındaki Hazer, bu sezon dokuz BCL maçında 8,6 sayı, 2,6 ribaunt, 1,3 asist ve 0,9 top çalma ortalaması ile oynadı.

Erken yaşında Avrupa’da oynamanın kendisi için bir rüya olduğunu belirten Hazer, “Genç yaşta Avrupa'da oynamak gerçekten etkileyici. Bu bir rüyaydı ve ben bunu gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Ama bu yeterli değil. İlerlemeye devam etmeliyim” dedi.

Spor Hayatına Futbol ile Başladı

Spora futbol oynayarak başlayan Hazer’in yolu basketbolla ise arkadaşlarının daveti üzerine kesişmiş.

“Basketbolla ilgilenen arkadaşlarım beni onlara katılmaya ve onlarla basketbol oynamaya davet etti. Bunlar basketbol sahalarındaki ilk adımlarımdı. Basketboldaki idolüm Dimitris Diamantidis. Hala onun oynadığı maçları izlemekten keyif alıyorum.”

Basketbola devam etmek için ailesini ikna ederek, doğduğu il olan Batman’da Petrolspor’da oynarken Bandırma’ya yerleşen Şehmus Hazer, “Ailem ilk başta Bandırma'ya gitmeme izin vermedi. Ama sonra oraya gitmenin benim için en iyi seçenek olduğunu anladılar. Benim için çok zor olmadı çünkü bir hayalim vardı. Bandırma şehri de Türkiye'deki diğer şehirleri göz önüne alınınca, o kadar büyük bir şehir değil. Banvit'i seçmemin arkasındaki neden de kendimi burada geliştirebilme olanağı bulacağıma inanmamdı” dedi.

Banvit Genç Oyunculara Yardım Ediyor

Yazar David Hein’a göre Banvit genç oyuncuların gelişimine yardımcı oluyor, bu da oyuncuları Bandırma'ya çeken bir şey. Doğru yerde olduğunu belirten Hazer ise, “Eski antrenörümüz Ahmet Gürgen genç oyuncuların gelişimine çok önem veriyordu. Oldukça yeni ve genç bir ekip olduğumuz için, bize her zaman savaşmamızı söylerdi. Şimdi yeni antrenörümüz Hakan Demir. O da genç oyunculara savaşmasını söylüyor. Şu anda Banvit’te doğru yerde ve doğru zamanda olduğumu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Milli Takım Kariyeri

Slovakya’da düzenlenen FIBA 2017 U18 ve Almanya’da düzenlenen 2018 U20 Avrupa Şampiyonalarında forma giyen Şehmus Hazer milli takımda olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Milli takımın bir parçası olmak her zaman büyük bir onur. Milli takımda oynamak bana mutluluk veriyor. Almanya'daki U20 şampiyonasında hem bireysel olarak hem de ekip olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Turnuvayı daha üst sıralarda bitirebilirdik, ama yeterince tecrübemiz yoktu. Ama ilk günden son güne kadar oynadığımız bütün maçlarda tecrübemiz ve kendimize olan güvenimiz arttı” ifadelerini kullandı.

Banvit Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final İçin Sahada

Banvit’in hedefinin en iyiler arasında yer almak olduğunu söyleyen Hazer, “Takım olarak hedefimiz, hem kendi ligimizde hem de Avrupa'da her zaman en iyiler arasında yer almak. Bunu her yıl yaptık. Bu yıl başaramamak için bir sebep görmüyorum” dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Banvit, eşleşmenin ikinci maçında bugün Almanya temsilcisi Brose Bamberg’i ağırlayacak. İlk maçta rakibine deplasmanda 81-79 kaybeden Banvit, 3 ve üzeri farkla kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak maç, Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.