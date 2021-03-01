Günlük hayat içerisinde çok fazla duyulmayan ve aynı şekilde çok fazla kullanılmayan sefir sözcüğünü ilk defa duyan kişiler, bu sözcüğün ne anlama geldiğini, kökenini, hangi dile ait olduğunu gibi pek çok bilgiyi merak etmektedir. Sefir, günlük hayatta sık kullanılmayan bir sözcüktür. Ancak son zamanlarda Sefirin Kızı adlı dizi sayesinde çokça duyulmaktadır. Hem gün içerisinde hem de sosyal medyada duyulan sefir kelimesinin tarihi çok uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Türki Dil Kurumu'na göre de farklı anlamlara sahip olan sefir sözcüğü, Türkçede başlı başına veya türlü cümlelerin içerisinde kullanılabilmektedir. Peki, sefir sözcüğünün anlamı nedir? Sözcük hakkında bilinmesi gereken pek çok bilgiyi sunmak, okurlara fayda sağlayacaktır.

Sefir nedir, ne demek?

Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre sefir sözcüğü, Arapça kökenli bir kelime olup, anlamı elçi olarak belirlenmiştir. Arapça bir sözcük olan sefir ''safar- سفر " seyahat, uzun yol yürüme kelimelerinin sıfatı olarak tanımlanmıştır.

Eski tabir ile ''sefir-i kebir'' yani büyükelçi veya sadece sefir, bir ülkenin diğer bir ülkede yer alan en üst düzeydeki temsilcisi olan diplomat olarak belirtilmiştir. Büyükelçi olan kişiler; görev aldıkları ülke içerisinde vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil etmektedir. Büyükelçi eşi ve kadın büyükelçiler için sefire sözcüğü, Osmanlı Devleti döneminde kullanılmış olan bir sözcüktür.

Sefir ne anlama geliyor?

Sefir kelimesi, Türkçe dilinde çok kullanılmamakla beraber son zamanlarda çok duyulan bir kelimedir. Sefir kelimesi, Arapça dilinden Türkçe diline geçmiş olan bir sözcüktür. Sefir kelimesinin elçi anlamına geldiğini söylemek de mümkündür.

Sefirin Türkçesi

Sefir kelimesinin oldukça eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber sefir kelimesinin Türkçesi elçi olarak belirtilmiştir. Bu sözcük, eski dönemlerde elçi olan kişiler adına kullanılan bir ad olarak tanımlanabilir.

Sefirin TDK'ya göre anlamı nedir?

Sefirin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı; elçi olarak belirtilmiştir. Sefirin anlamı elçidir.

Sefir görevini edinmiş kişiler hakkında

Eski dönemlerde kullanılan ''sefir-i kebir'' ya da sadece sefir kelimesi; bir ülkenin diğer bir ülkede yer alan en üst düzey temsilcisi olan diplomat yani elçiyi temsil etmektedir. Büyükelçilik sorumluluğunu alan kişiler, gitmiş oldukları veya görev almış oldukları yerde vatandaş oldukları ülkeyi temsil ederek o ülkenin haklarını korumak ve o ülkede bulunan diğer vatandaşlarını korumak için görevlendirilirler. Bununla birlikte Osmanlı Devletinin döneminde bulunan büyükelçi eşleri ve kadın büyükelçiler için sefire kelimesini kullanmak uygun görülmüştür.

Büyükelçiler, temsil etmiş oldukları ülke devlet başkanının imzasını taşıyan bir ''güven mektubunu'' gitmiş oldukları ülke devlet başkanına özel törenler iler arz eder. Bununla birlikte bu törenden hemen sonra resmi olarak göreve başladıkları kabul edilir. Demokratik yönetimlerde büyükelçiler, ülkelerinde sorumluluk sahibi olan devlet tarafından atanmış olsa bile, devlet başkanının kişisel temsilcisi olarak sayıldıklarından devletler bu atamayı yapmadan önce, sembolik yetkili devlet başkanından bile ön onay almaya gerek duymaktadırlar. Ardından gerçekleşecek olan büyükelçi atamalarında bireyin yani sefir-i kebirin görev alacağı devletten de agreman yani ön onay almaları gerekmektedir. Hükümetler, diplomatik ilişkide bulundukları her ülkeye bir büyükelçi göndermek zorunda değildir. Onun dışında bir ülkede mukim büyükelçi, çevre ülkelerden kimileri nezdinde de akredite olabilir. Büyükelçiler kendi ülkesiyle, görev almış olduğu ülke arasındaki diplomatik, kültürel ve siyasi her türlü bağı kurabilmek için, anlaşmalarda söz sahibi olabilmek ve ilişkilerin geliştirilmesi için çalışırlar.

Görev süresi sona ermiş olan bir büyükelçi, kendi devlet başkanının imzasını taşıyıp, görev aldığı ülke devlet başkanına bir mektup yazarak geri çağrılır. Bu mektup, genel olarak göreve yeni gelecek büyükelçi tarafından kendi güven mektubuyla beraber nezdine atanan hükümet başkanına takdim olunmaktadır.

Büyükelçi ve sefir kelimeleri aynı anlamda mıdır?

Büyükelçi, eski dönemlerde ''sefir- i kebir'' olarak kullanılmaktaydı. Kimi zaman sadece sefir olarak kullanılan bu kelime; bir ülkenin diğer bir ülkedeki en üst seviyedeki temsilci olan diplomatı temsil etmektedir. Büyükelçilik görevi almış olan kişiler, görevli bulundukları ülke çapında, vatandaş oldukları ülkenin devlet başkanını temsil etmektedir. Büyükelçi eşleri ve kadın büyükelçiler için sefire kelimesi kullanılmaktaydı. Bu kelime ilk olarak Osmanlı Devletinde kullanılmıştır. Bunların dışında Büyükelçi ve Sefir kelimelerinin aynı anlamı taşıdığını belirtmek doğru olacaktır.