Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Şefika Çakal gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya’nın Marina d’Or bölgesinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, kızlar 41, 44 ve 47 ile erkekler 41 ve 45 kilo müsabakaları yapıldı.

Kızlar 47 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Şefika Çakal, gümüş madalya elde etti.

Şampiyona, 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Türkiye’yi şampiyonada 22’si erkek, 29’u kız olmak üzere 51 sporcu temsil ediyor.