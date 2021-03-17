Sefa Yılmaz, 79. dakikada oyuna girdikten sonra Gençlerbirliği çok net 3-4 fırsat yakalarken, başarılı oyuncu orta sahayı rahatça geçtiklerini söyledi. 30 yaşındaki hücumcu, “Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik” ifadelerini kullandı.

Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği, 11 maç sonra galibiyete uzanıp Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ederken, tarihi zaferin ardından takımın tecrübeli ismi Sefa Yılmaz FANATİK’e açıklamalarda bulundu. İlk olarak yeni hocaları Özcan Bizati’nin kendilerini maça nasıl hazırladığından bahseden Sefa, “2-3 günlük süreçte teknik, taktik hazırlık yapmak pek mümkün değil. Hocamız tamamen işin psikolojik kısmına baktı. Takımın havasını değiştirdi. Kazanabileceğimize bize inandırdı. Kulübün de 98. yılı olması nedeniyle farklı bir motivasyonla maça çıktık. Şunu biliyorduk; skoru ne kadar uzun süre dengede tutarsak, Fenerbahçe o kadar strese girecekti. Çünkü sonuncu bir takımla oynuyorlar ve kazanmak için tüm riskleri alacaklardı. İlk yarıyı 1-1 kapatınca da beklediğimiz oldu” dedi.

‘3’ü, 4’ü atabilirdik’

İkinci devredeki senaryoyu anlatan yıldız oyuncu, “Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Defansif isim olarak sadece Gustavo kaldı. Maç içinde defansta 3’lüye bile geçtiler. Aynı anda bu kadar hücümcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe’nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyor gibiler. Onlar defansı tamamen bırakıp, gol atmaya odaklanınca biz de istediğimiz pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3’ü 4’ü atabilirdik. Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı. Sadece 3 puan değil, özgüven de kazandık” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever