Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından Fenerbahçe maçına takımı hazırlayan Antalyaspor teknik sorumlusu Sedat Karabük, maç öncesi açıklamalarda bulundu

Hocamızla yollarımızı ayırdık. Ben yine de yardımcı arkadaşlara takımı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da teknik adam arayışlarına ilgili neticelendireceğimiz bir şeyler var.

Taktiksel anlamda çalışmalar yapıldı. Futbolun gereği olan olasılıklar çalışıldı. Burada mental olarak bir eksiklik var. Yönetim ve biz takıma moral vermeye çalıştık. İnanıyorum ki futbolcu arkadaşlarım bugün çok çalışacaklar ve buradan iyi bir sonuçla dönecekler.