Türkiye Plaj Voleybolu Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Antalya'da düzenlenen 2019 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alt yaş gruplarındaki sporcuların üst düzey şampiyonalara katılımını sağlayarak başarı çıtasını yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Aslandaş, genç sporcuların gelecek yıllarda olimpiyata katılacak takımı oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na az puan farkıyla katılım şansını kaçırdıklarını anlatan Aslandaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu erkek milli takımıyla mücadele etmek istediklerini vurguladı. Olimpiyata katılım için Avrupa kıta elemelerinde geçen haftalarda Yunanistan'da yapılan organizasyonda şampiyonluk kazanan milli takımın gelecek yıl düzenlenecek ikinci ve üçüncü ayak yarışmalarında mücadele etmeye hak kazandığını aktaran Aslandaş, şöyle dedi:

"İkinci ve üçüncü ayakta da bu başarıyı tekrarladığımız takdirde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu erkek milli takımımız yerini alacak. Biz de gururla seyredeceğiz. Erkekler Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda Murat ile Volkan, Selçuk ile Sefa dörtlüsünden oluşan iki takımımız var. Bizim temel hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu takımımızın katılması. Tarihte ilki yapmak istiyoruz."