SDM Diyeti Nedir?

Vücut için gerekli olan enerjinin, karbonhidratlar aracılığıyla olmayıp proteinlerden alınmasını hedefleyen SDM diyeti, bölgesel olarak kilo verdirmektedir. Bölgesel kilo verdirmesinden dolayı SDM diyeti önerilmektedir. Sağlıklı bir şekilde beslenilirken, bölgesel incelme de gözle görülmektedir. SDM diyetinin kendi ürünleri olduğu gibi kendi kuralları vardır. Kesinlikle bir diyetisyen gözetiminde uygulanması gerekmektedir.

SDM Diyeti Nasıl Yapılır?

SDM diyeti çorbadan çikolataya kadar geniş ürün seçeneklerine sahiptir. Ürün çeşitlerinin neredeyse hepsi protein bazlı olup yüksek lif içermektedir. Tüketilen yiyeceklerin yüksek protein içermesi, gün boyu tok hissedilmesini sağlamaktadır. Birbirinden lezzetli besinler ile diyet yapanlar, kendilerini mutlu hissettiklerinden dolayı diyetten keyif almaktadır.

SDM Diyetiyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

SDM diyetinin amacı düzenli olarak beslenme programına sahip olarak vücuttaki yağların yakımının gerçekleştirilmesidir. SDM diyeti yaparken herhangi bir kaçamak yapılmasına izin verilmemektedir. Birçok kişi SDM diyeti ile istediği sonuçları elde etmektedir. Ölçü ve porsiyon dahilinde yapılan SDM diyetinde, şekersiz kafein içecekler içilebilmektedir. Diyet yapacak kişinin boyu, kilosu ve yaşı önemlidir.

SDM Diyeti ile Zayıflayanların Örnek Diyet Listesi

Kişiye özel olarak hazırlanan SDM diyet listesi, bazı besinler ile desteklenmektedir. Doyurucu ve az besinlerin olduğu SDM diyet listesi, ek öğünler ile birlikte uygulanmaktadır. Kahvaltıda reçel, kızarmış ekmek, salatalık ve bol yeşillik tüketilirken, öğle yemeğinde çorba ve bol yeşilliği olan bir salata olmaktadır.

Ara öğünde çikolata yemek mümkün olup akşam yemeğinde ızgara balığın yanında haşlanmış sebzeler tüketilmektedir. Diyetin başlangıç evresinde karbonhidrat çok azken yağ içeren besinlerin yenilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. SDM diyet listesine ayak uydurulduğu takdirde, ciddi anlamda kilo verilmektedir. Fiziksel aktiviteler ile birlikte yapılan SDM diyet programı, kilo verme konusunda yardımcı olmaktadır.

SDM Diyeti Zararları Nelerdir?

SDM diyetinin yüksek protein içerdiği unutulmamalı ve bu durum bazı kişilerde bağırsak sorunu doğurabilmektedir. Kabızlık riski olduğundan mutlaka süt ürünlerine yer verilmesi gerekmektedir. SDM diyeti ekonomik açıdan son derece maliyetlidir. Herkesin bütçesi SDM diyeti için uygun olmayabilmektedir. SDM diyetine alışmak zor olduğundan, alışma süreci uzun sürebilmektedir.

Kimi zaman SDM diyeti metabolizmada ters etki yapmakta ve hızlı bir şekilde kilo verme bir türlü gerçekleşememektedir. Diyetin başlarında moral bozukluğu olduğundan, kişinin ruh sağlığı tehlike altına girmektedir. SDM diyeti uygularken kimi zaman bazı yiyeceklere karşı özel hassasiyet oluşmakta olup kişinin direnci kırılırsa, hızlı bir şekilde kilo alınmaktadır.

SDM Diyeti Zayıflatır mı?

Aşırı kilolu kişiler için tavsiye edilen SDM diyeti, Avrupa ülkelerinde uzun zamandır uygulanmaktadır. SDM diyeti sayesinde ciddi anlamda kilo veren birçok kişi bulunmakta ve SDM diyetinin faydaları gözle görülecek şekilde ortaya çıkmaktadır. Kilo vermek için diyetin dışına çıkmamak son derece önemlidir ve bu durum zorlu bir süreci içermektedir.

SDM diyeti uygulanırken düşük kalorili besinler tüketildiğinden, kilo verme sürecinin büyük bir bölümü gerçekleşmektedir. SDM diyetinde yer alan bütün besinlerin yağ oranı yok denecek kadar azdır ve bu durum, yağların yakılmasını kolaylaştırmaktadır. Metabolik ve biyolojik özelliklere göre SDM diyetinde verilen kilolar farklılık göstermektedir. SDM diyetiyle zayıflamak için kişinin kararlı olması gerekmektedir.

SDM Diyeti Kimler Uygulamalı?

SDM diyetinin herkes için uygun olmadığı göz önüne alınmalıdır. Diyetin uygulanabilmesi için bazı kriterler gerekmektedir. Özellikle kişinin sağlık durumu, son derece önemlidir. Obezite problemi yaşayan kişiler arasında diyabet, astım ve migreni olan kişilere uygulanabilmektedir. Menopoz dönemindeki kadınların da SDM diyeti uygulaması için herhangi bir sakınca yoktur.

Ergenlik dönemindeki çocuklar, emzirme dönemindeki hamile kadınlar, kronik şekilde tedavi gören hastalar ve karaciğer yetmezliği bulunan kişilere SDM diyeti önerilmemektedir. SDM diyetine başlamadan önce kalp krizi geçirmiş olan bir kişi de SDM diyetinin dışına bırakılmaktadır. Potasyum yetmezliği bulunan kişilerin SDM diyeti uygulaması, oldukça tehlikelidir. Kısırlık tanısı yapılmış olan kişiler, SDM diyeti yapabilmektedir.



