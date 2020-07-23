Scholes: Eğer De Gea olmasaydı...

İngiliz ekibi Manchester United’ın efsanesi Paul Scholes, mevcut kaleci David de Gea hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Scholes, 29 yaşındaki İspanyol eldivenin formsuz olduğunu kabul ederek, “De Gea olmasaydı Manchester United son 6 sezonda ilk 10 içinde bile yer alamazdı” diyerek Kırmızı Şeytanlar’ı da eleştirmiş oldu.