Schalke 04’e 3 puanı Suat Serdar getirdi

Bundesliga’nın 5. haftasında Mainz 05’i sahasında 2-1 mağlup eden Schalke 04’ün ilk golünü Türk kökenli futbolcu Suat Serdar attı.

21 Eylül 2019, Cumartesi 00:13
- A +
Schalke 04’e 3 puanı Suat Serdar getirdi

Schalke 04, Bundesliga’nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena’da Mainz 05’i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 36. dakikada Türk kökenli futbolcu Suat Serdar’ın attığı golle Schalke 04’ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mainz 05’in 75. dakikada Karim Onisiwo’nun topu filelere göndermesiyle 1-1’lik eşitliği sağladığı maçta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakaya ilk 11’de başlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth’a bıraktı.

Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulübesinde görev bekledi.

Schalke 04, puanını 10 çıkardı. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...