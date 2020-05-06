Sayılarla Eker 23. Nisan 100. yıl koşusu

Çocukların evlerinden katıldığı Türkiye’nin ilk dijital koşusunda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı. 715 minik adım; evlerinde salonlarında, koridorlarda, balkonlarda kurulan parkurlarla 100 metre koşarak 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için harekete geçen Eker, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 715 çocuğun katılımıyla Türkiye'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın da verdiği desteklerle hayata geçen 23 Nisan 100. Yıl Koşusu, başarılı bir organizasyonla milyonlar tarafından takip edildi. 23 Nisan 100. Yıl Koşusu projesinde, sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon, medyada ise 4.8 milyon erişim rakamlarına ulaşıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, bu yıl hep alıştığımız şekilde okullarda, meydanlarda yaşanamasa da; Eker, gerçekleştirdiği “100. Yıl Koşusu”yla bu özel günün hak ettiği biçimde kutlanmasını sağladı.

Ülkemizde bir ilk olarak tarihe geçen bu özel organizasyonda, 715 çocuk online ortamda koşarken medyanın ve halkın gösterdiği büyük ilgi sayesinde etkinlik milyonlarca insana ulaştı.

Tarihe Geçen Koşuya Dünyanın Farklı Yerlerinden, Her Yaştan Yüzlerce Çocuk Katıldı

"Eker 23 Nisan 100. Yıl Koşusu", bu özel bayramın doğasına uygun olarak tam anlamıyla uluslararası bir etkinliğe dönüştü. Çocukların evlerinden katıldığı Türkiye’nin ilk dijital koşusunda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

Etkinlikle dikkat çeken bir diğer detay ise, kız ve erkek çocukların koşuya eşit oranda katılım göstermesi oldu. Katılımcıların %51'ini kız, %49'unu da erkek çocuklar oluşturdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve TEGV'nin de katkılarıyla destek verdiği "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu"na dair dikkat çeken sayıların ve bilgilerin tamamı ise şu şekilde:

Sayılarla Eker 23 Nisan 100.Yıl Çocuk Koşusu:

• Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

• Türkiye’den 52, yurt dışından 13, toplam 65 şehirden katılım oldu.

• Türkiye’deki 52 şehirden 696, yurt dışındaki 13 şehirden 19 çocuk katıldı.

o Yurt dışından 13 ülkenin dağılımı: Kanada (Londra), Büyük Britanya (Londra), Yunanistan (Selanik), Macaristan (Klau), İtalya (Bozen), Japonya (Tokyo), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne), Katar (Doha), Rusya (Moskova), İsveç (Stockholm), Tayvan (Taipei), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Vietnam (Saigon).

o Türkiye’den 52 şehrin dağılımı: İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Samsun, Manisa, Muğla, Giresun, Trabzon, Çanakkale, Kayseri, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Denizli, Yalova, Gaziantep, Çorum, Isparta, Malatya, Kars, Şanlıurfa, Van, Mardin, Şırnak, Konya, Batman, Kastamonu, Hatay, Burdur, Sakarya, Diyarbakır, Siirt, Erzincan, Ardahan, Çankaya, İnegöl, Aydın, Tokat, Bilecik, Bartın, Kırklareli, Muş, Uşak .

• 715 çocuk arasından, kayıt yaptıran ilk 100 çocuk, canlı yayına katıldı.

• Katılımcıların 368’ini kız çocuklar (% 51), 347’sini ise (%49) erkek çocuklar oluşturdu.

• Ortalama katılım yaşı 8 oldu.

Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’nun Eker’in Instagram Hesabındaki 1 Haftalık Verileri

• Instagram’da üç farklı hesapta toplam erişim: 831.247

• Toplam gösterim: 1.373.414

• Toplam etkileşim: 9.307

• Profil ziyaretleri: 8.066

• Yanıt verilen DM sayısı: 532

• Beğeni: 3935

• Story paylaşımı: 916

• Toplam story görüntülemesi: 344.750

Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu “Eker İyi ki Var” YouTube Hesabında Canlı Yayınlandı

• 23 Nisan’daki canlı yayın 1.349 kişi tarafından izlendi.

• Yayının 23-28 Nisan tarihleri arasındaki gösterimi 2.176 oldu.

• Facebook’ta 2.347 kişiye erişim sağlandı.

• Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu yayınının toplam gösterimi 10.803 oldu.

Eker 23 Nisan 100.Yıl Çocuk Koşusu Medyada Büyük İlgi Gördü

• 16-27 Nisan tarihleri arasında 12 günde yazılı, online medya, radyo ve TV kanallarında toplamda 227 haber yansıması gerçekleşti.

• 11 televizyon yayını Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu ile ilgili haber yaptı.

• Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Nevra Eker, televizyon kanallarına ve radyolara canlı yayın konuğu olarak bağlandı. Ayrıca bazı medya kuruluşlarının Instagram hesaplarından canlı yayınlara katıldı.

• Medyada yayınlanan haberlerin erişimi 4.876.921 oldu.

• Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu haberleri, toplam 51 dakika 40 saniye televizyon ve radyo kanallarında yer aldı.

Eker 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’nda Emeği Geçenler:

• Proje Sahibi: Eker Süt Ürünleri

• Paydaşlar: Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım, TEGV

• Ajans: Macera Akademisi

• İletişim Ajansı: ON İletişim

• Görsel Ajans: Mürekkep Ajans

• Sosyal Medya: Mürekkep Ajans

• Canlı Yayın: Yönetmen Serkan Sarıkaya, Prodüksiyon: Hdprotek

Organizasyon hakkında neler dediler?

Eker’in 23 Nisan 100 Yıl Koşusu’nun ardından geriye kalan en güzel şeyler ise yaşanan mutlu hatıralar oldu. Organizasyon hakkında, hem sosyal medyadan hem de etkinliğin resmi sayfasından yapılan yorumlar, ortaya konulan tüm emeklerin karşılığını bulduğuna dair en güzel kanıt oldu. İşte o yorumlardan bazıları:





• “Çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.”

• “Evde olsak da coşkulu ve keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz.”

• “Çok teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir gün oldu bizim için.”

• “Çok duygu doluydu. Çocuklarıma sarılıp ağladım… Onlar da çok mutluydu. İyi ki varsınız.”

• “Evlerimizden böyle bir sevinci, coşkuyu ve eğlenceyi 714 aile hep beraber kutlama fırsatı yarattığınız için teşekkür ederiz.”

• “Bizim için büyük bir zevkti, ailecek çok eğlendik. Yarış öncesi evde sürekli taktik geliştirdik, oradan koşsun buradan koşsun… Buradan kameraya alalım, ailemize duyuralım. Hakikaten hiç yaşanmamış bir bayram yaşadık sayenizde. İnanılmaz bir coşku ve heyecan yaşattınız. İyi ki varsınız. Çok yaşayın.”

• “Teşekkür ederim, kızım çok mutlu oldu.”

• “Çocuklara ve koşu dünyasına katkılarınız için teşekkür ederiz.”

• “Bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz. Seneye inşallah pistlerde olacak Dora.”

• “Son derece değerli ve anlamlı bir organizasyon hazırladığınız için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Daha nice koşulara ve bayramlara.”

• “Çocuklarımıza iyiliği ve sporu sevgisini aşılamaya destekleriniz için teşekkür ederiz. Her zaman yanınızdayız, biz bir aileyiz.”

• “Corona’dan dolayı yüzemesek de koşamasak da bu etkinlikte bizlere katkınız çok büyük. Teşekkür ederiz.”

• “Böyle bir anı yaşamamızı sağladığınız için teşekkür ederiz.”

• “Bayram coşkumuza coşku kattığınız için çok teşekkür ederiz.”

• “Emeğinize yüreğinize sağlık.”

• “TÜRKİYE için çalışan EKER gibi kuruluşlar sonsuza kadar var olsun.”

• “Bu güzel organizasyonu alkışlıyoruz.”