Satrançta yapılan hatalar

‘Hayat Satranç İçin Çok Kısa’ demiş büyük usta Byron. Aslına bakarsak bu ikonik cümle oldukça doğrudur! Şöyle ki; dünyada en büyük yazılı literatüre sahip branş tıp bilimidir. En büyük ikinci literatür ise satranç literatürüdür!. Bu sebeple diyebiliriz ki satranç adına yazılmış tüm eserleri okumak ya da çalışmak için insan hayatı oldukça kısadır.

Peki satrancını geliştirmek isteyen bir sporcu bu bilgi – veri yığını altında yönünü nasıl tayin edebilir? Hangi konu sıralaması ve/veya hangi sistem bizi yukarı çıkartabilir? Türkiye Satranç Milli Takım Antrenörü Ferhat Kuru bu konuda şöyle diyor;

Adım Bir; Genel Geçer Bir Sistem Yoktur!

“Tüm müspet bilimlerde olduğu gibi satranç sporunda da gelişimi garanti eden, her yaş her seviye her zaman ve her toplum için geçerli tek bir eğitim sistematiğinden bahsedilemez. Satranç, bireysel bir spor olması hasebiyle kişisel verilere birebir bağlı bir çalışma sistematiğini zorunlu kılar. Özetle, sporcunun (öğrencinin) üstün ve zayıf yönleri, yatkınlıkları, teknik temalar içindeki beğenileri ve zamanla gelişecek olan “tarzı”, o sporcuya (öğrenciye) özel bir çalışma sistematiğinin yapı taşları olacaktır.”

Doğru Antrenör, Doğru Sistem ve Kat-i Bir İstikrar!

Günümüzde internete girip “satranç” kelimesini arattığımız zaman yaklaşık 16 milyon sayfa açılmaktadır!. Bu çok çok büyük bir veri olmasının yanında bilgi kirliliği demektir. İşte doğru antrenörün işlevi tam da burada başlamaktadır!

Kuru; “Doğru antrenör, sporcusunun üstün ve zayıf yönlerini bildiği için, üstün yönleri sivriltmek, zayıf yönleri gidermek üzere bir konu dizini ve buna bağlı egzersizler hazırlayacaktır. Doğru sistem budur.” şeklinde konuştu.

Ferhat Kuru; “Genellikle deneyimli bir antrenör, zamanla benzer üstün yönleri olan sporcuları için benzer eğitim sistemleri geliştirmiştir, her yeni sporcuda ufak dokunuşlarla benzer veriyi kullanabilmektedir. Gel gör ki aynı antreör ile çalışan iki farklı sporcu bambaşka sportif kariyerlere ulaşabilmektedir. Bu da bize olmazsa olmaz konuya getirir; istikrar!.” diyor.

Kayaları Parçalayan Suyun Kuvveti Değil, Devamlılığıdır!.

Türkiye Satranç Milli Takım Antrenörü Kuru’ya göre; tüm spor branşlarında, özellikle de bireysel sporlarda, kullanılan materyalin veya sahip olunan antrenörün kalitesinden çok daha önemli ve çok daha belirleyici olan detay; sporcunun iç disiplinidir. Yaşı, tecrübesi, hatta yeteneği ne noktada olursa olsun; antrenmanlarını aksatmayan, antrenörüyle bulunduğu her dakikayı maksimum verimlilikle geçiren ve emeğini sakınmadan sporuna harcayan bir sporcunun gelişmemesi için hiçbir sebep yok.

Kendi Kendine Satranç Çalışmak Mümkün Müdür?

Evde kendi kendimize çalışmanın, satranç öğrenmenin ya da geliştirmenin yolu nedir? Bu “ünlü” sorunun klişe bir de cevabı vardır; “Evde yapılan her şey satrancımızı geliştirir, iki detay hariç!. Bir, çok kolay; iki, çok zor konular çalışmak.”

Ferhat Kuru bu konuda şöyle diyor; “Yabancı dilde veya Türkçe, onlarca başlangıç – orta ve hatta ileri düzey kitaplar var. İlgilenen kişi pekala kendine uygun bir kitap edinip evinde kendi kendine antrenmanlar yapabilir. Ayırdığımız zamana ve kullandığımız materyalin bize uygunluğuna göre bu yol oldukça efektif de olabilir. Ancak tuzaklara düşmemek gerekli.

Nasılsa çözebiliyorum diyerek çözmekten zevk aldığımız konuda veya seviyede sorularla – örneklerle zamanımızı öldürmemeliyiz. Çok yapılan bir başka hata olarak -çok daha faydalı olduğu zannıyla- biraz anlayıp biraz anlamadığımız usta seviyesi etüdlerle – analizlerle boğuşmak da zaman kaybından öteye gitmeyecektir.

Unutmayın.. Satrançta gelişim, merdiven çıkmaya benzer. Tekniğiniz gelişir, bunu hazmetmeniz biraz zaman alır, sonra tekniğiniz biraz daha gelişir, bunu hazmetmeniz biraz zaman alır.’

FERHAT KURU KİMDİR

1978 İstanbul doğumludur.

İlk ve orta dereceli eğitimini İstanbul Beşiktaş’ta tamamladıktan sonra İşletme Lisansı ve Turizm Yüksek Lisansı yapmıştır.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok profesyonel satranç eğitimleri almış, birçok uluslar arası satranç turnuvasında sporcu ve antrenör olarak görev almıştır. (Gürcistan – Rusya – Yunanistan – Karadağ – Almanya – Çek Cumhuriyeti – Slovakya vs)

Yetiştirdiği öğrencileriyle Altı (6) defa Avrupa Şampiyonluğu, Bir defa Dünya üçüncülüğü ve sayısız Türkiye Şampiyonluğu kazanmıştır.

Bursa’da kurulu olan Nida Satranç eğitim merkezinin sahibi ve baş antrenörüdür. Merkezde biri yabancı IM (UluslararasıUsta) seviyeli olmak üzere toplam altı antrenör ile on-line yada yüzyüze profesyonel satranç eğitimleri sunulmaktadır.

Sahip Olduğu Ünvanlar

*FIDE (Dünya Satranç Federasyonu ) FI (Fide Instructor) (FI UnvanKazançTarih:i2010 –Yeri: Batum – Gürcistan)

*TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) Alt Yapı Milli Takım Satranç Antrenörü

*TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) Kulüpler Koordinasyon Kurulu Başkanı

*TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) Eğitimci Eğiticisi

Kişisel Sportif Başarılarından Bazıları

*Kulüpler Şampiyonası Birinci Masa Birincisi (Temmuz 2015)

*TSF Birinci Ordu Satranç Birincisi (Nisan 2006)

*TSK İkinci Kolordu Satranç Birincisi (Şubat 2006)

*Akdeniz Bölge Üçüncüsü (2005)

*Üniversiteler Arası Bireysel Satranç Birincisi (2003)

*Üniversite Birincisi Dört Defa (1999 – 2001 – 2003 – 2004)