Satrançta Antrenör Gelişim Semineri çevrimiçi yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Semineri’nin ikincisini çevrimiçi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan seminerin, "Açılış hazırlığı", "Oyun ortası çalışması" ve "Oyun sonu çalışması" konu başlıklarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Ata Seçer’in verdiği eğitimle başlayan seminer, antrenörler kurulu başkanı Yakup Erturan tarafından düzenlenen eğitimle sona erdi.