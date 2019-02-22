Satranç turnuvasında 985 sporcu yarıştı

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Satranç Mahalli Yarışmaları bu hafta tamamlandı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençlerde kız ve genel kategorisinde gerçekleşen yarışmalarda 980 sporcu yarıştı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı turnuvaya 197 takım ve 985 sporcu katıldı. Her geçen gün ilginin arttığı ve yararları herkes tarafından bilinen beyin sporu satranç Denizli’de de gelişimini sürdürüyor. En son yapılan okul sporları yarışmalarına sadece şehir merkezinden değil, Tavas, Kale ve Çivril ilçelerinden de katılım oldu.