Satranç sporunun küçükleri ve yıldızları ‘Milli Takım Havuzu Genel Kampı’nda buluşuyor. Koronavirüs salgını sürecinde “evde kal, satrançla kal” sloganı ile sayısız turnuvayı online platformlara taşıyan düzenlediği kampanyalarla dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), bir ilke daha imza atıyor. Federasyon, gelenekselleşen ‘Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı’nı bu yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde online kamp olarak düzenliyor. Başantrenör Yakup Erturan koordinatörlüğünde 11 - 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek kamp, Yaş Grupları Şampiyonasından milli takım havuzuna girmeyi hak eden 7- 18 yaş arası Türkiye’nin her yerinden 216 sporcuyu, yerli ve yabancı 24 antrenörü online olarak bir araya getiriyor.

Yoğun bir dönem bekliyor

Türkiye Satranç Federasyonu, 1 Temmuz’da tamamlanan katılım başvurularının ardından kampın programını açıkladı. Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılacak kamp, 11 Temmuz Cumartesi günü öğle yemeğinin ardından saat 14:00’te derse hazırlıkla başlayacak. Kamp, çalışma saatleri, dinlenme ve yemek araları ile sistematik olarak devam edecek.

Kampın ilk gününde Dr. Olcay Nalbant, küçükler ve yıldızlara “önce sağlık” başlıklı pandemi sürecinde sporcuların dikkat etmesi gereken sağlık bilgilerini içeren bir seminer verecek. Kampta A Milli Takım sporcuları Büyükustalar(GM) Dragan Solak ve Batuhan Daştan da 2 gün boyunca maç analizleri yapacak. 14 Temmuz Salı günü, Psikolog Aytaç Kendirci, “Sporcu Psikolojisi” semineriyle küçükler ve yıldızlarla bir arada olacak. Milli Takım Havuzu Genel Kampı’nda 16 Temmuz Perşembe günü ise Uzman Psikolog Büşra Arığ’ın velilere yönelik olarak vereceği “Sporcu ailesi olmak” konulu sunumu takip edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Çarşamba günü satranç sporcularının turnuvalara katılımı serbest bırakıldı.

Toplamda 216 sporcunun katılacağı kamp sayesinde online ortamda bir araya gelecek olan küçükler ve yıldızlar, satrançta yeteneklerini geliştirecek dersleri alma ve pratik yapma fırsatı da bulmuş olacak.

Gülkız Tülay: Gelecek için çalışıyoruz

TSF Başkanı Gülkız Tulay, online olarak düzenlenecek kamp ile satrançta geleceğe hamle yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu zorlu süreçte satrançta hız kesmeden çok çalıştık, çok ürettik, motivasyonumuzu, heyecanımızı hep canlı tuttuk. ‘Satranç için varız, Türkiye için varız’ dedik. Sayısız online turnuva ile Türkiye’nin dört bir yanındaki sporcularımızı bir araya getirdik.Online kamp ile yine bir ilke imza atmanın, öncü federasyon olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ülkemizin en başarılı antrenörleri, geleceğin büyükustaları, başarılı genç sporcularımızı bu kampta sıkı bir çalışma programı ile önümüzdeki günlere hazırlayacak. Sporcularımızın motivasyonunu yüksek tutmak için formalarımızı ve ders kitaplarımızı günler öncesinde kendilerine ilettik. Sporcularımızın motisvasyonu ve mutluluğuyla Milli Takım Havuzu Genel Kampı’nda heyecan yüksek olacak. Gelecek için çalışıyoruz. Hamlelerimizi gelecek için atıyoruz. Bu kampın sporcularımızın kendilerini geliştirebilmeleri için de bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Satrançta sahip olduğumuz potansiyeli daha da artırmaya, Türkiye’yi uluslararası arenada gururlandıracak performanslara, madalyalara, kupalara imza atmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin ilgisinden, katılımından mutluyuz. Online milli takım kampımıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”