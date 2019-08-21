Serie A ekiplerinden Sassuolo, Merih Demiral'ın boşluğunu milli futbolcu Mert Müldür’ü kadrosuna katarak doldurdu. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür’ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.

Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi. 2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü.

Ara transfer döneminde 7 milyon euroya Serie A ligi ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, 18 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu.