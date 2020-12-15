Sarıyer'den, Barcelona'ya transfer: Çimen Döngel
Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döngel, 23 farklı ülkede binlerce sporcuya eğitim veren dünya markası Barcelona'nın Türkiye’de faaliyet gösteren Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu’na burslu olarak girmeye hak kazandı.
Futbolda altyapı denilince ilk akla gelen kulüp FC Barcelona’nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko’da eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döngel, küçük yaşta elde ettiği başarısıyla göz doldurdu. Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola başlayan 10 yaşındaki Derin, başarısıyla Sarıyer’in gururu oldu.