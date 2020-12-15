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Sarıyer'den, Barcelona'ya transfer: Çimen Döngel

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döngel, 23 farklı ülkede binlerce sporcuya eğitim veren dünya markası Barcelona'nın Türkiye’de faaliyet gösteren Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu’na burslu olarak girmeye hak kazandı.

15 Aralık 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Sarıyer'den, Barcelona'ya transfer: Çimen Döngel

Futbolda altyapı denilince ilk akla gelen kulüp FC Barcelona’nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko’da eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döngel, küçük yaşta elde ettiği başarısıyla göz doldurdu. Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola başlayan 10 yaşındaki Derin, başarısıyla Sarıyer’in gururu oldu.

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