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Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0'la geçti.

27 Şubat 2022, Pazar 18:42 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer isim oldu.

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi 

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl 

SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün 1, Chatchu-on Moksri 7, Sezen Keşkekoğlu 1, Kongyot 14, Crncevic 8, Hanife Nur Özaydınlı 3, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Kübra Akman 9, Haak 19, Derya Cebecioğlu 17, Ogbogu 5, Aylin Acar (L) 

SETLER: 17-25, 17-25, 17-25 

SÜRE: 74 dakika (24', 24', 26') 

İSTANBUL, (DHA) 



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