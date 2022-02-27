Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer isim oldu.
SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl
SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün 1, Chatchu-on Moksri 7, Sezen Keşkekoğlu 1, Kongyot 14, Crncevic 8, Hanife Nur Özaydınlı 3, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam
VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Kübra Akman 9, Haak 19, Derya Cebecioğlu 17, Ogbogu 5, Aylin Acar (L)
SETLER: 17-25, 17-25, 17-25
SÜRE: 74 dakika (24', 24', 26')
İSTANBUL, (DHA)