Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Hasta sayısındaki artışı göz önüne alan yetkililer, Sao Paulo'nun tarihi Pacaembu Stadyumu'nu da hastalar için bir bakım alanı olarak kullanmaya karar verdiler.

1950 Dünya Kupası'nın final etabına ev sahipliği yapan bu tarihi stat, şimdi 200 hastanın bakımına uygun hale getiriliyor.

Stadyumun kullanımı dışında Corinthians ve Sao Paulo kulüplerinin yetkilileri gerekirse tesislerinin de bakım adına kullanılabileceğini aktardılar. Aralarında Santos, Boca Juniors, San Lorenzo, Newell's gibi Güney Amerika takımları da tesislerini hastaların bakımı adına kullanıma açmış durumdalar.











