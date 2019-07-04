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  • Santos Başkanı'ndan flaş Adriano Correia açıklaması!

Santos Başkanı'ndan flaş Adriano Correia açıklaması!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Adriano Correia'nın Santos'a transfer olacağı konuşuluyordu. Brezilya ekibinin başkanı Jose Carlos Peres'ten konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

04 Temmuz 2019, Perşembe 13:25
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Santos Başkanı'ndan flaş Adriano Correia açıklaması!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Adriano Correia'nın Santos'a transfer olacağı iddia ediliyordu. 34 yaşındaki sol bekin görüştüğü öne sürülen Brezilya kulübü ise konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Yeni transfer Evandro'nun imza töreninde konuşan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Adriano ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediklerini söylerken şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Adriano'yu transfer etmeye çok yakındık. Ancak bunu başaramadık. O günden beri kendisine çok yakınız. Onunla geçtiğimiz günlerde görüntülü konuştuk ve şakalaştık. Bunun haricinde hiçbir resmi görüşmemiz olmadı. Şu anda da kendisini transfer edeceğimizi söyleyemem. Kendisi, çok tecrübeli ve hem sağ hem de sol bekte oynayabilen bir oyuncu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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