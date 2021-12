Şanlıurfaspor - Kırşehir Belediye Spor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 18’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

51'inci dakikada Hasan’ın pasıyla kale önünde bulaşan Ozan Karabacak'ın sert vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

58'inci dakikada kaleciyle baş başa kalan Kemal Can, güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Barış Çardaklı, Mahmut Gülle

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir - Kemal Can, Caner (Dk.71 Mustafa Durak), Vedat (Dk.86 Mustafa Çakır), Muhammed Samed, Muhammet Enes (Dk.80 Sinan), Özgür Can (Dk.80 Can Erdem), Erkan, Şiyar, Yasin (Dk.71 Behlül), Burak

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir - Oğuz, Tugay (Dk.88 Mert), Fatih, Zihni, Hakan, Mehmet (Dk.88 Erbay), Serhat (Dk.72 Can Muhammet), Sırat, Hasan (Dk.72 Volkan), Ozan Karabacak

GOLLER: Dk.58 Kemal Can (Şanlıurfaspor) - Dk.51 Ozan Karabacak, (Kırşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Burak, Özgür (Şanlıurfaspor) - Hakan, Serhat (Kırşehir Belediye Spor)

DHA