Şanlıurfaspor - Kırklarelispor maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-1 yendi.

30 Eylül 2018, Pazar 21:03 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 21:06
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-1 yendi.

21’inci dakikada Halil İbrahim’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cebrail, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41’inci dakikada savunmanın hatasında topu alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

70’inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan’ın vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barkın Güdü (xx), Murat Erölmez (xx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Samet (xx), Aykut (xxx), Benhur (xx) (Dk. 57 Feridun xx), Sercan (xx) (Dk. 74 Harun x), Can (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 84 Selim x), Cebrail (xxx), Emre Özkan (xx), Onur (xx), Fevzi (xxx)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x) - Davut (xx), Müslüm (x), Ahmethan (xx), Hakkı (xxx), Caner (x) (Dk. 78 Abdurrahim x), Denis (x) (Dk. 78 Emre x), Mert (xx), Caner (xx), İlter (x) (Dk. 62 Yüksel x), Yusuf

GOLLER: Dk. 21 Cebrail, Dk. 41 Can (Şanlıurfaspor) - Dk. 70 Ahmethan (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim (Şanlıurfaspor) - Denis (Kırklarelispor)

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