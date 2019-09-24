Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincanspor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Şanlıurfaspor, kendi sahasında normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın 30 dakikalık uzatma bölümünde Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

24 Eylül 2019, Salı 19:27
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Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincanspor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Şanlıurfaspor, kendi sahasında normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın 30 dakikalık uzatma bölümünde Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Kerem Candaş, İlker Ayten

ŞANLIURFASPOR: Yasin - İbrahim Durmuş, Yusuf (Dk. 55 İbrahim Canlıka), Veysel, Murat (Dk. 114 Serhat), Sercan, Seyfettin, Ali, Mehmet Bayat (Dk. 62 Mehmet Halil Danış), Onur, Rıdvan (Dk. 98 Muhammed Küçük)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Süleyman - Yunus, Enes, Hüseyin, Erdi, Emre (Dk. 60 Halil Yılmaz), Burak (Dk. 106 Muhammed Aktürkoğlu), Hüseyin, Yunus, Osman (Dk. 79 Erman), Berke (Dk. 70 Tuncay)

GOLLER: Dk. 120 Hüseyin (Anagold 24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Durmuş, Veysel (Şanlıurfaspor) - Enes, Hüseyin (Anagold 24 Erzincanspor)


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