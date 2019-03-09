Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri’ne geçtiğimiz hafta ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da çok önemli bir buluşma da yaşandı.

Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, TBF Gelişim Direktörü Fırat Eser, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Murat Özyer, Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı, Fanatik Gazetesi Basketbol Yazarı Gökhan German ve Gökhan Türe, Basketbol Sohbetleri’ni bu kez Şanlıurfa’da yaptı.

‘Her yere ulaşmaya çalışıyoruz’

Ömer Onan, yaklaşık 1,5 saat süren panelde, Şanlıurfa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söylerken, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu için buradayız. Basketbolun her yerde konuşulmasını ve izlenmesini istiyoruz” dedi.

Panelin ardından bir süre önce faaliyetlerine son veren Harran Üniversitesi Spor Kulübü’nün yeniden aktif hale getirilmesi kararına varıldı.

Özellikle Prof. Dr. Esra Siverekli, bu konudaki çalışmaları bizzat takip edeceği ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in de destekleriyle, öncelikli olarak yeniden kadın basketbol takımının kurulacağını ve Şanlıurfa’da basketbol faaliyetlerinin artık çok daha fazla yaşanması için her türlü çalışmayı yapacaklarını dile getirdi.