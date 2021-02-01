Samuel’e tam not

Bu süre, 23 yaşındaki futbolcunun kalitesini göstermesi için yeterli oldu. İşte FANATİK yazarlarının görüşleri:

Serkan Akcan: İyi bir alternatif

Bright Osayi-Samuel ilk maçında oynadığı yarım saate girdiği 7 ikili mücadelenin 5’ini kazandı ama pas isabet oranı yüzde 77’de kaldı. İlk sahnesinde hızlı, güçlü ve driplingi yeterli bir görüntü sergiledi. Topla hızlı hareket etmesi önemli bir artısı. Henüz kesin bir yargıya varmak için erken olmakla birlikte forvet hattının iki kenarı için de iyi bir alternatif olacağa benziyor.

Erman Özgür: Topla ilişkisi iyi

Bir oyuncu için 25-30 dakikalık performansı ile ‘tamamdır’ demek mümkün değil. Topla ilişkisi iyi, adam eksiltme özelliği hissedilen, çabukluğunu iyi kullanan bir oyuncu olması Samuel için söylenebileceğim şeyler. Fener’de ise sadece Samuel’in değil hiçbir oyuncunun istikrarlı oynaması bu rekabette hiç kolay değil. Samuel için iyi senaryo hamle ya da 11 aldığı sürede skora dokunan bir oyuncu olabilmesi.