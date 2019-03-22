Ülkemizde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o, ülkesi Kamerun'da verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerini Katar'da sürdüren 38 yaşındaki santrfor, "News du Cameroun" adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği söyleşide gelecek sezon kramponlarını asmayı düşündüğünü söylerken "Bir noktada futbolu bırakmam gerekecek. 39 yaşında yeni bir hayata başlamayı diliyorum. Ama Barcelona bana 40 yaşındayken '20 maç için gel.' derse o zaman oturur, düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Emekliye ayrıldıktan sonra da futbolun içinde kalacağını söyleyen dünyaca ünlü yıldız, Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırmayı kendisi için bir görev olarak addettiğini belirtirken Antalyaspor'daki günlerine ilişkinse şunları söyledi:

"Antalyaspor'da hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yapmak, benim için büyük bir onurdu. Birkaç saat önce takım arkadaşım olan oyuncular, birkaç saat sonra öğrencim oluyordu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü yönetimin aldığı karara saygı duydular ve benim futbol görüşümü takip ettiler. Bu sayede iyi bir dönem geçirdik. Hiç kimsenin hayal edemediği sonuçlar elde ettik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler