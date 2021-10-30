Samuel Eto’o en beğendiği Türk forveti açıkladı!

Kamerunlu efsane futbolcu Samuel Eto’o, Lille formasıyla iki sezondur harikalar yaratan Burak Yılmaz’a övgüler yağdırdı. 36 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig’de top koşturduğu sezonlarda, Eto’o da Antalyaspor ve Konyaspor formalarıyla aynı ligde boy göstermişti.

‘Lille’in şampiyonluğunda önemli rolü var’

Skorer’in sorularını yanıtlayan Samuel Eto’o ‘En beğendiğin Türk forvet kim?’ sorusu karşısında ‘Burak Yılmaz’ yanıtını verdi. Burak ile bir çok maçta karşılıklı oynadıklarını ve kendisini yakından tanıdığını belirten Eto’o “Gerçekten çok iyi bir santrfor. Fransa’ya gittikten sonra da önemli işler yaptı. Lille’in geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda da önemli rol oynadı” ifadelerini kullandı.

‘Çok güçlü ve gol yollarında etkili’

Paris Saint Germain karşısında dün gece de takımının tek golünün asistini yapan deneyimli golcünün en çok hangi özelliklerini sevdiği sorusu karşısında Samuel Eto’o şu yanıtı verdi: “Burak Yılmaz çok güçlü bir yapıya sahip ve gol yollarında etkili. Rakip kale önünde önemli işler yapıyor. Fiziğini iyi kullanıyor, boyunun verdiği avantajı da kullanıyor.”

‘Türkiye’de büyük maçlarda saygı gördüm’

Türkiye’de top koşturduğu dönemde Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş ’a karşı bir çok maçta sahaya çıkan Samuel Eto’o, bu büyük maçlardaki ortamla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekten çok iyi bir tribün atmosferi vardı. Ben bu maçların hepsinde her zaman saygı gördüm. Her zaman bana ve kariyerime karşı saygı gösterdiler. O yüzden bu sahalarda oynamak benim için hep çok güzeldi.”

Drogba’yla karşılaştırılmak istemedi

Afrika’dan çıkan en iyi golcü konusunda bir zamanlar sık sık Didier Drogba ile karşılaştırılmış bir isim olarak eski futbolcuya bununla ilgili düşüncesini de sorduk. Eto’o ‘Bu konuda yorum yapmayacağım’ diyerek böyle bir kıyaslama hakkında görüş bildirmek istemediğini ifade etti.