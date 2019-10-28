Samsunspor'da hareketli saatler yaşanıyor... Sezon başında önemli transferler yapan ve büyük umutlarla lige giren Samsunspor’da İrfan Buz ile yollar ayrılırken, yeni hoca arayışları hemen başladı. Lider Manisa FK'nın 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibinde ilk hedef Cüneyt Dumlupınar olarak belirlendi.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü TFF 1. Lig'e çıkaran genç hocayla temasa geçildiği öğrenildi. Samsunspor yönetiminin bu hafta içinde yeni teknik direktör konusunu mutlaka çözeceği belirtildi.

Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kırmızı-Beyazlılar, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 22 puanla 2. sırada yer alıyor.

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