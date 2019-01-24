Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri

2. Lig’de ses getiren transferler yapmasına rağmen Amed yenilgisiyle sarsılan Samsunspor’da teknik direktör Taner Taşkın’ın yerine camianın efsane isimlerinden Ertuğrul Sağlam düşünülüyor.

24 Ocak 2019, Perşembe 05:56
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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri

2. Lig’de ses getiren transferler yapmasına rağmen Amed yenilgisiyle sarsılan Samsunspor’da teknik direktör Taner Taşkın’ın koltuğu sallanıyor. Yönetim tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Listede ise camianın efsane isimlerinden biri var: Ertuğrul Sağlam...

Son olarak Süper Lig’de Kayserispor’u çalıştıran Sağlam’ı ikna edebilmek adına adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Kırmızı-Beyazlılar’ın başarılı hocayla yapacağı son görüşmenin ardından transferde yol haritasını belirleyeceği ifade edilirken alternatif olarak da Tamer Tuna ve İsmet Taşdemir isimlerinin listede olduğu belirlendi.

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