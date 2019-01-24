2. Lig’de ses getiren transferler yapmasına rağmen Amed yenilgisiyle sarsılan Samsunspor’da teknik direktör Taner Taşkın’ın koltuğu sallanıyor. Yönetim tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Listede ise camianın efsane isimlerinden biri var: Ertuğrul Sağlam...

Son olarak Süper Lig’de Kayserispor’u çalıştıran Sağlam’ı ikna edebilmek adına adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Kırmızı-Beyazlılar’ın başarılı hocayla yapacağı son görüşmenin ardından transferde yol haritasını belirleyeceği ifade edilirken alternatif olarak da Tamer Tuna ve İsmet Taşdemir isimlerinin listede olduğu belirlendi.