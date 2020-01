Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Gümüşhanespor maçını değerlendiren Ertuğrul Sağlam, daha sonra transferler ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yükseklerde rüzgar sert eser, dikkatli olmalıyız”

Lider olmanın bir takım sorumluluklar getirdiğini belirten Ertuğrul Sağlam, “Uzun süre sonra averajla da olsa liderliğe gelmemiz bizi mutlu etti. Bundan sonra yapmamız gereken öncelikli işler var. Öncelikle fiziksel kalitemizi her geçen gün arttırıp, oyun kalitesini hem kendimizin memnun olabileceği hem de taraftarımızı mutlu edebileceğimiz kaliteye çıkarabilmek. Hatalarımız var. Onları her geçen gün azaltmak, yaptığımız doğru şeyleri de daha iyiye, mükemmele ulaştırma adına daha fazla çalışmak. Bunu yaptığımız süre içerisinde maçlarımız güzel geçecek. İzleyenler keyif alacak ve bizler de amacımıza ulaşacağız. Şu anda bulunduğumuz konumun bize yüklemiş olduğu sorumluluklar da var. Yükseklerde rüzgar sert esiyor. Yüksekte olanın riski altta olana göre daha fazla oluyor. O yüzden sorumluluğun bilincinde insanlar olarak biz bu konumun bize vermiş olduğu sorumluluğu iliklerimize kadar hissedeceğiz ve daha fazla çalışacağız, daha fazla üretkenlik içerisinde olacağız, daha fazla fedakarlık yapacağız. Şurada 3 aylık bir zaman var. Bu 3 aylık zaman içerisinde ailemizden, çocuklarımızdan, hayatımızda önemli yer kaplayan birçok şeyden de fedakarlık yapacağız ve bu 3 ayın sonunda taraftarımızı ve Samsunspor’u seven herkesi mutlu olacağı yerde bitireceğiz. Sonrasında da fedakarlık ettiğimiz şeylere de zaman ayıracağımız bolca vaktimiz olacak. Burada öncelikle bizler daha sonra taraftarlarımız, Samsunspor’u seven herkesten bu fedakarlığı istiyoruz. Zafere ulaşacaksak burada acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız, zaman zaman bunalacağız ama gelmek istediğimiz nokta bize bir bedel ödetecek. Bunu da ödeyeceğiz ama sonunda da hep beraber mutlu olacağız” dedi.

“16 tane final maçımız var”

Tüm maçların final niteliğinde olduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Bizim 16 tane final maçımız var. Bu maçların 15 tanesini bir kenara bıraktık. Bugün bizim için belki de hayati bir maç olan, final niteliği taşıyan karşılaşma Pendikspor karşılaşmasıdır. Pendikspor’u geçeceğiz. Ondan sonra Başkent Akademi Futbol Kulübü maçı bizim için önem arz edecek ve o maç final maçımız olacak. Dolayısıyla 16 finalin ilkini bu hafta Pendikspor karşısında oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. O maçı kazanmak için çok mücadele etmek, futbolun doğrularını yapmak, maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar oyun disiplininden uzaklaşmadan kazanmayı arzulayan bir anlayışla sahanın içerisinde mücadele vermemiz gerekecek. İnşallah iyi mücadeleyle, iyi futbolla bizi mutlu edecek güzel bir sonuçla Pendik’ten ayrılıp, daha sonraki maçın hazırlıklarına çalışmaya başlayacağız” diye konuştu.

“Veli Çetin ve Burak Çalık ile 1,5 yıllığına anlaştık”

Transferler hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Muhsin Yıldırım ile anlaştık. Muhsin, bizim anlayışımıza uyan, hedeflerimiz doğrultusunda bize yardım edeceğine inandığımız hem merkez orta saha hem de sağ bek mevkisinde oynayabilen, genç, dinamik ve karakterine sonuna kadar inandığımız arkadaşımız. Hem bizim için hem de onun için hayırlı olsun. Bunun yanında yoğun uğraşlar sonucunda bugün itibariyle bizim hem stoper mevkisindeki eksikliğimizi gidecek hem de ön tarafta kanat ve forvet oynayabilen 2 oyuncu ile anlaştık. Bunlarda Veli Çetin ve Burak Çalık. Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. İnşallah onların da imzaları biran evvel atılıp transfer çalışmalarını bitirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte kadromuz bu şekilde devam edecek. Şu anda faydalanamadığımız 8 tane oyuncu var. Bunlar sakat olan Bünyamin Cesur Karataş, Okan Dernek, Yalçın Kılınç, kiralık olarak gönderdiğiniz Onur Eriş, sözleşmelerini fes ettiğimiz Samet Asatekin, Samed Hakan Kılıç, Aytaç Sulu ve Nuri Terliksiz. Bunların yerine de 5 tane takviye yaparak hem transfer dönemini istediğimiz şekilde geçirmiş olduk hem de bizi bu zorlu yolculukta zafere ulaştıracak kadro yapılandırmasını da gerçekleştirmiş olduk. Ben buradan başkanımız Yüksel Yıldırım’a, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Erkanat’a ve özellikle bu yoğun dönemde transferlerin bitmesi için canla başla çalışan Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal’a çok teşekkür ediyorum.”

Göztepe forması giyen 1. 92 cm boyundaki Veli Çetin bu sezon 1 karşılaşmada oynarken, Denizlispor forması giyen Burak Çalık ise 7 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 1 de asist yaptı.

İHA