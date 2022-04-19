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Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

19 Nisan 2022, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Samsunspor'da, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımın başında ise Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. 

Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Yılport Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

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