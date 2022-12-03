Samsunspor-Denizlispor maç sonucu: 5-0

Samsunspor ile Altaş Denizlispor , Spor Toto 1'inci Lig’in 16'ncı haftasında karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetti. Müsabaka, 5-0’lık Yılport Samsunspor üstünlüğüyle noktalandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25 ve 36. dakikalarda Laura, 61. dakikada Ali Ülgen, 67. dakikada Harris ve 90+3. dakikada Ahmet Sagat kaydetti. Bu sonuçla puanını 27’ye yükselten Yılport Samsunspor, hemen arkasındaki Çaykur Rizespor ve Pendikspor’a oranla maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 6 puanda kalan Altaş Denizlispor ise son sırada konumlandı. Maçın öne çıkan anları ise şu şekilde gelişti:

Tanque coştu

25. dakikada Tanque’nin defansın arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Laura maçtaki dengeyi bozdu. 1-0. 36’da Tanque, seri çalımlar sonrası pasını Laura’ya ulaştırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Laura kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0. 61’de ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen’in dokunuşu farkı 3’e çıkardı: 3-0. 68’de Harris, topu boş kaleye yuvarladı: 4-0. 90+2’de Ahmet Sağat’ın şutu filelerle buluştu: 5-0.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Harris, Yunus Emre, Alim (Dk. 73 Yusuf Abdioğlu), Zeki, Ali Ülgen, Osman, Celil (Dk. 85 Cihan), Ali Kaan (Dk. 73 Muhammet Ali), Laura (Dk. 73 Ahmet), Tanque (Dk. 87 Polat)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin - Muhammet Özkal, Hakan (Dk. 66 Erdal Akdarı), Ömer, Özer (Dk. 46 Bekir Böke), Leo, Gökhan, Emre, Muhammed, Mustafa (Dk. 46 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 60 Okan Derici)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 36 Laura, Dk. 60 Ali Ülgen, Dk. 67 Harris, Dk. 90+3 Ahmet Sagat (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Alim, Muhammet Ali (Samsunspor), Özer Özdemir, Leo Schwechlen (Denizlispor)