Independent Türkçe'de yer alan habere göre teknoloji devi, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu. Güvenlik açığı ilk defa, cihazına internetten aldığı resmi olmayan bir ekran koruyucu taktığında eşinin de telefonunu açabildiğini gören Britanyalı bir kadın tarafından tespit edildi.

"Yazılım güncellemesi yayımlayacağız"

Samsung konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuyu araştırıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz."

Ayrıca şirket, müşterilerine cihazları için yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanmalarını öneriyor.

Galaxy S10'da telefon ekranına gömülü bir parmak izi tarayıcı mevcut. Ultrasonik sensör, kullanıcıyı tanımak için bir parmak izinin 3D girintilerini tespit eden ultrasonik sinyaller gönderiyor.

'GERÇEKTEN ENDİŞE VERİCİ'

İlk olarak The Sun tarafından haberleştirilen olayda, Lisa Neilson internetten 2,70 sterline (yaklaşık 20 TL) satın aldığı ekran koruyucusunu kullanırken daha önce cihaza kayıtlı olmayan bir parmak iziyle telefon kilidini açabildiğini aktardı.

Habere göre kocası da kendi parmak izleriyle telefonun kilidini açabildi ve aynı durum, ekran koruyucu başka bir akrabanın Samsung cihazına takıldığında da gözlendi.

Neilson konuyu "gerçekten endişe verici" diye nitelendirdi.